Fu l'uomo simbolo del collezionismo: addio ad Alberto Bolaffi, grande firma della filatelia

Alberto Bolaffi ha dedicato la sua grande passione all'azienda, in cui ha lavorato dagli anni Sessanta dando il suo contributo ad ogni settore della variegata attività del suo brand. Perito filatelico e membro dell'Association internationale des experts philateliques, la sua firma di garanzia è sempre risultata fondamentale negli anni per impreziosire e certificare importanti documenti filatelici internazionali. I prestigiosi premi ricevuti, tra cui nel 1992 il Roll of Distinguished Philatelists, massimo riconoscimento internazionale in ambito filatelico, lo rendono una figura di altissimo valore. Tanto da ricevere nel 1997 la medaglia Tilleard della storica Royal Philatelic Society of London, di cui è entrato a far parte come membro onorario, unico non britannico. E' stato anche membro corrispondente della francese Academie de philatelie e membro onorario dell'Academie europeenne di philatelie.