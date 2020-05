Silvia Romano, Luigi Di Maio: "Sapevamo fosse viva da alcuni mesi, ma non potevamo dirlo ai genitori"

Silvia Romano è stata liberata ed è tornata in Italia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in collegamento a "Live -non è la d'Urso" ha spiegato che il governo sapeva che la 24enne fosse viva già da qualche mese, ma che questa notizia non è stata riferita neppure ai genitori per questioni di sicurezza. "Fughe di notizie - precisa il ministro - rischiano di far fallire l'operazione".

"Abbiamo un'unità di crisi - continua Di Maio - che ha il compito di rassicurare i familiari, dare speranza, ma senza poter comunicare quello che sappiamo noi". Il ministro degli Esteri racconta di aver sentito il papà di Silvia alla fine del 2019: "Oggi mi sono scusato con lui - conclude Di Maio - perchè non potevo rispondere ad alcune domande che mi faceva".