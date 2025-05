Siena, volontari esaudiscono il desiderio di una 93enne: rivedere la sorella

Il post - "Difficile non commuoversi anche quando Giorgia ci ha detto durante il viaggio di ritorno: 'Grazie, siete persone splendide, non pensavo di riuscire a vedere di nuovo mia sorella'. Siamo noi che ringraziamo Giorgia e Rita, perché ci hanno riempito la vita. Un altro (sacrosanto) desiderio esaudito. Avanti il prossimo!", continua il post, nel quale poi viene spiegato l'obiettivo dell'"ambulanza dei desideri": "aiutare le famiglie a realizzare i sogni dei propri cari, quando questi si trovino in condizioni di salute che non permettano loro di andare dove desiderano. Per esempio, visitare un museo o una mostra, assistere di persona alla partita della squadra del cuore, ascoltare il mare ancora una volta".