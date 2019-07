Pisa, un bagno in mare come regalo di compleanno: il giorno speciale di Sandra, malata di Sla

Un bagno in mare come regalo per il suo 56esimo compleanno : non desiderava altro Sandra Pratali , che da quattro anni lotta con tutte le sue forze contro la Sla . Grazie ai volontari del Team Deri Sla di Cascina (Pisa) la donna ha potuto passare una giornata speciale nelle acque di Tirrenia . "Siamo tutti soddisfatti, con il cuore pieno di gioia , addosso ancora il sale, gli occhi colmi di lacrime", ha scritto su Facebook il presidente dell'associazione, Stefania Mazzucchi.

Tutto è nato da una domanda innocente durante il ritorno in ambulanza da Genova, dove avevano appena terminato la visita all'acquario: "Cosa mi regali per il mio compleanno?". Stefania Mazzucchi non ha perso tempo e ha fatto tappa al Bagno Corallo di Tirrenia, dove Sandra ha potuto stare in acqua per una mezz'ora. Il tutto sotto lo sguardo attento del dottor Paolo Malacarne, direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale pisano di Cisanello.



"Chissà cosa avrà pensato Sandra a farsi cullare dalle onde", si chiede la Mazzucchi. "Noi abbiamo rispettato il silenzio, dentro c'erano felicità ed amore, oltre alla soddisfazione. Il silenzio della rivincita sulla malattia. Siamo una piccola associazione, ma abbiamo un cuore grande. Grazie a chi ci aiuta ed a chi ha collaborato a questa fantastica uscita".