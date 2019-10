Sicurezza, Gabrielli: calano i reati ma uno su tre è commesso da stranieri

"I dati sulla criminalità ci dicono che, da 10 anni, c'è un trend in calo complessivo dei reati. Ma c'è anche, negli ultimi anni, un aumento degli stranieri coinvolti tra arrestati e denunciati". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, sottolineando che "nel 2016, su 893mila persone denunciate e arrestate, avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti; nel 2017 il 29,8%, nel 2018 il 32% e in questo 2019 siamo quasi al 32%".

Tenendo conto che gli stranieri nel nostro paese, sono il 12%, tra legale e non - ha aggiunto Gabrielli - questo da' la misura del problema". "Per gli stranieri che restano in Italia è "necessario costruire percorsi di integrazione altrimenti si creeranno condizioni favorevoli a illegalità, degrado, criminalità e terrorismo", ha detto il capo della polizia parlando a Roma di immigrazione.