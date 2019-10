Migranti, Di Maio: "Presentiamo decreto che non urla ma fa i fatti" | "Rimpatri entro 4 mesi, interessati 13 Paesi"

I Paesi inseriti nel nuovo decreto interministeriale che prevede di accorciare i tempi per i rimpatri dei migranti sono Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia e Ucraina.



"Acceleriamo le procedure" - Sui circa 7.000 arrivi di quest'anno, ha spiegato il ministro degli Esteri, "oltre un terzo appartengono a uno di questi Paesi. Per molte di queste persone dobbiamo attendere due anni ora per oltre un terzo degli arrivi acceleriamo le procedure".



Verso l'accordo con altri Paesi - Con alcuni Paesi, come il Marocco, ci sono già accordi in essere ma che finora non sono stati implementati. "E' solo il primo step - ha ribadito - la lista potrà essere aggiornata in seguito con altri Paesi". Per completare gli accordi, ha detto ancora, sarà fondamentale il "ruolo della cooperazione allo sviluppo". Nelle prossime settimane, ha concluso, "farò vari viaggi in alcuni di questi Paesi per riuscire ad accelerare le procedure di rimpatrio".



"Ben accetto solo chi ha bisogno di protezione, gli altri rimpatriati" - "Lavoriamo per evitare il 'pull factor' che si può evitare chiarendo il messaggio che chi ha bisogno di aiuto è ben accetto ma chi, in base alle regole internazionali non può stare qui, sarà rimpatriato", ha puntualizzato.



"Il decreto non comporta oneri di spesa" - "Non ci sono oneri di spesa per la semplice ragione che questo tipo di decreto inverte l'onere della prova - ha precisato Di Maio - . E' chiaro che questo è un primo step".



"Nessuna volontà di contrapporre il testo al dl Sicurezza" - Di Maio ha quindi affermato che, "per quanto riguarda il decreto sicurezza, qui non c'è nessuna volontà di mettere questo decreto in contrapposizione con altri. Abbiamo detto che sul decreto Sicurezza recepiremo le osservazioni del presidente della Repubblica".