Truffe alla Regione Lazio, blitz della Gdf di Catania: arresti e sequestri in 3 Regioni e in 4 Paesi europei

ansa

La guardia di finanza di Catania ha eseguito sequestri e arresti in tre Regioni italiane e in altri quattro Paesi europei nell'ambito di un'inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio. Le persone fermate sono accusate, con altri 11 indagati, di associazione a delinquere, truffa allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Le perquisizioni sono avvenute in società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento.