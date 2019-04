Trapani, accoltella la moglie per 55 volte e tenta di suicidarsi: 43enne fermato

Ha sferrato alla moglie 55 coltellate riducendola in fin di vita ed è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. L'aggressore, Guglielmo Norrito, un 43enne di Mazara del Vallo (Trapani), ha pugnalato la donna al culmine di una violenta lite nella casa della coppia ed è scappato, lanciandosi da un cavalcavia dell'autostrada Palermo-Mazara. Soccorso, si trova ora in ospedale. Grave la donna, in prognosi riservata al Civico di Palermo.