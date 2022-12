Terremoto, scossa 4.6 a largo Eolie: avvertita a Messina

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall'Ingv alle 8:12 a 3 chilometri di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano.

La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo, dove non si registrano danni. Alle 8.18 un'altra scossa è stata registrata sempre a largo delle Eolie con magnitudo 2. A seguito del primo sisma, a Lipari, sarebbe franata una porzione di costone. La popolazione delle Eolie, spaventata, si è riversata in strada: hanno tremato le case, vetri rotti in alcune zone e in ospedale sono caduti intonaci, come riferisce Il Notiziario delle Isole Eolie online.