Indonesia, terremoto di magnitudo 5.6 a Giava: oltre 40 morti

Terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia.

L'epicentro è stato individuato nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale, a una profondità di 10 chilometri. Secondo un bilancio non definitivo, ci sarebbero oltre 40 morti e circa 300 feriti. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Giacarta, dove molte persone sono scese per strada e i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti.