Targa "maschilista" sulla panchina rossa contro i femminicidi: è polemica nel Catanese

"Non credo si possano scegliere parole peggiori per commemorare le vittime del femminicidio", si legge nella pagina Facebook "Laboratori di genere". Dura anche la posizione del consigliere Danilo Festa, che sempre sui social, prende le distanze dalla vicenda.

"Ringrazio l’Amministrazione leghista di non avermi coinvolto nella realizzazione di questa imbarazzante targa, - scrive il consigliere Festa. - Oltre a inserire i nomi di battesimo dei singoli consiglieri di maggioranza, consegnando al paese un messaggio di parte (per non dire propagandistico) e non universale (così come dovrebbe essere), si utilizza una frase che pone al centro l’uomo e il suo “valore” quantificato dal sorriso di una donna, magari intenta a esprimere il proprio valore, sottaciuto e meno importante di quello dell’uomo, pulendo casa o lavando i piatti. Una frase banale e dannosa. Lo dico sempre, le parole sono importanti e lo sono molto più dei gesti. Purtroppo c’è ancora tanta strada e tanto lavoro da fare".