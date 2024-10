"Striscia la Notizia", Stefania Petyx sfida la mafia a Palermo: affigge una targa rimossa in memoria di Lia Pipitone

L'inviata di "Striscia la Notizia" Stefania Petyx si è recata a Palermo per affiggere nuovamente la targa in memoria di Lia Pipitone, rimossa da ignoti assieme a una panchina rossa, sempre a lei dedicata. Ad accompagnarla c'era anche Alessio Cordaro, il figlio di Lia, che spiega: "C'è ancora parecchia omertà e il nome di mamma probabilmente dà ancora fastidio agli ambienti criminali". Come racconta l'inviata, la panchina rossa sarà ripristinata e la targa originale verrà di nuovo affissa.