Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara, ultimo covo di Messina Denaro

Momenti di tensione per Stefania Petyx a Campobello di Mazara, ultimo covo del super boss Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio. L’inviata di "Striscia la notizia" era in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia, ma invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata, spintonata per poi essere quasi investita da un motorino di uno dei residenti a cui aveva chiesto un parere.

Nella puntata di giovedì 26 gennaio sono andate in onda le primissime immagini dell'aggressione subita dall'inviata, mentre il servizio completo andrà in onda nella puntata di venerdì 27 gennaio, sempre su Canale 5.