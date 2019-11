Siracusa, urinano dopo il colpo: rapinatori seriali incastrati dal Dna

I carabinieri sono riusciti a risalire a loro grazie all'urina lasciata su un muretto. In seguito alle analisi, le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato tre rapinatori accusati di aver commesso quattro colpi in altrettanti supermercati in provincia di Siracusa. A incastrarli è stato il Dna. Per loro è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa la notte e prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria.