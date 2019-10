Rapina nella villa di Marchisio a Vinovo, l'ex calciatore: "Ci puntavano le pistole alla testa"

"E' stata tosta perché due pistole vere non le avevo mai viste e le avevamo puntate alle testa". Inizia così il racconto di Claudio Marchisio , ex centrocampista della Juventus, sulla rapina compiuta nella sua villa di Vinovo , in provincia di Torino. Il calciatore, che si è ritirato il 3 ottobre, si trovava in casa con la moglie Roberta, quando cinque malviventi hanno fatto irruzione: "Mi chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l'abbiamo".

Al Corriere della Sera, Marchisio racconta il terrore provato in quei momenti: "Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli". I bambini della coppia erano infatti a giocare a pallone, spiega l'ex calciatore, e dovevano rientrare in casa intorno alle 20 accompagnati dal nonno.

Nonostante le pistole puntate alle testa, la coppia è riuscita a rimanere lucida, atteggiamento che probabilmente ha contribuito a fare in modo che la rapina non si trasformasse in una tragedia: "Di questa brutta esperienza - conclude Marchisio - mi rimane il ricordo dei momenti di paura, quando neppure sai cosa accada nel tuo corpo, ma riesci a stare tranquillo, anche con una pistola puntata contro".