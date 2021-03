Siracusa, a Priolo Gargallo le case popolari cadono a pezzi

Cade letteralmente a pezzi il complesso di edilizia popolare di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, che ospita 80 famiglie. Sono loro ad aver chiesto aiuto a "Striscia la Notizia" perché gli appelli rivolti alle autorità locali non hanno sortito alcun effetto. Costruito negli anni Ottanta il palazzo non ha subito interventi di riqualificazione e oggi mostra tutti i segni provocati dal tempo, dalle gravissime infiltrazioni di acqua e dall'incuria.

Buchi nei muri, cavi scoperti, pilastri pericolanti, pareti delle abitazioni senza più intonaco e coi in mattoni ormai a vista. L'inviata del tg satirico Stefania Petyx si rivolge prima al Comune, poi all'Istituto autonomo case popolari di Siracusa e infine all'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Faremo il possibile per restituire la dignità abitativa a queste persone", è la replica dell'assessore che garantisce la Regione si è già mobilitata per risolvere il problema.