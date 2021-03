Domodossola, parcheggi a pagamento disegnati sui marciapiedi

I cittadini di Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, lamentano da alcuni mesi l'impossibilità di percorrere alcuni marciapiedi, nei pressi della stazione, perché sono diventati di fatto un parcheggio. "Striscia la notizia" è andata quindi a verificare le segnalazioni arrivate alla trasmissione e in effetti ha trovato qualcosa che non andava.I parcheggi blu sono stati in effetti disegnati sul marciapiede che, essendo occupato dalle auto, non è più percorribile a piedi. I pedoni sono quindi costretti a camminare, pericolosamente, in mezzo alla strada.

L'inviata Chiara Squaglia è andata allora a chiedere spiegazioni al comune, il quale si è difeso dicendo che si tratta di una soluzione provvisoria a cui si è dovuti ricorrere in seguito alla riduzione di parcheggi in città per via di una serie di cantieri.