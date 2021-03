Riceve un rimborso dall'Agenzia delle Entrate, ma l'importo dell'assegno è di un centesimo

Un rimborso che sembra una beffa, quello ricevuto da un contribuente dall'Agenzia delle Entrate. A "Striscia la Notizia" l'inviato Riccardo Trombetta raccoglie la testimonianza dell'uomo che ha ricevuto da parte dell'ente un assegno del valore di un centesimo: "Qualche giorno fa ho ricevuto una raccomandata in cui ho trovato questo assegno a me intestato, mi sono stupito quando ho visto l'importo di un centesimo", racconta.

Una situazione surreale che sottolinea gli sprechi della burocrazia: "Questo importo dovrebbe essere a copertura di una causa vinta - continua l'uomo - ma in realtà non lo copre visto che mi spetterebbero oltre 400 euro e per averli dovrò aspettare la conclusione della causa il prossimo anno". "Hanno sprecato carta e i soldi della raccomandata, che costa circa 10 euro. Io non lo incasserò - ha conlcuso -. Terrò l'assegno per divertirmi con gli amici".