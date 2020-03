Sicilia, Viminale replica a Musumeci: "Nessun flusso incontrollato"

"Non rispondono al vero le accuse del presidente Musumeci - mosse per di più in un momento in cui le istituzioni dovrebbero mostrarsi unite nel fronteggiare l'emergenza - secondo le quali sarebbe in atto un flusso incontrollato verso le coste siciliane, tant'è che domenica tutte le persone che hanno traghettato sono risultate legittimate a farlo". Lo precisa il Viminale replicando al governatore siciliano. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.