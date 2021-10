Sicilia, nubifragio contro nave con 367 migranti: Msf lancia l'allarme

Twitter

Medici senza frontiere lancia l'allarme per una nave con 367 migranti al largo della Sicilia e chiede un "porto sicuro". Quelle persone, scrive su Twitter l'Ong, "hanno già vissuto esperienze terribili" e ora devono affrontare anche un nubifragio in mare. E, facendo appello alle autorità italiane, commenta: "Quanti ostacoli devono supportare prima di essere portati in salvo?". A bordo della GeoBarents, a sud dell'isola, ci sono anche 172 minori.