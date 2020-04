Sicilia, l'idea per rilanciare il turismo: "Una notte su tre sarà pagata dalla regione"

Vacanze in Sicilia pagate dalla regione, almeno in parte. Ospite in collegamento a “Mattino Cinque”, l'assessore al Turismo Manlio Messina spiega l’iniziativa messa in campo dall'amministrazione locale con un fondo da 75 milioni di euro per aiutare il turismo, in una stagione difficilissima per l’emergenza coronavirus.

"Noi compriamo i servizi, come i pernottamenti in albergo dagli operatori, e li regaliamo ai turisti, siciliani o non, che vengono da noi. Se stai almeno tre notti, una te la paga la regione, se stai sei notti, ne vengono pagate due”, dice Messina. “Il turismo è il settore che ha subìto per primo i danni e che ripartirà più tardi – sottolinea l’assessore – per questo abbiamo deciso di sostenerlo”