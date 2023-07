Sicilia, Catenanuova (EN) con 45 gradi previsti è la città più calda d'Europa

Con 45 gradi previsti Catenanuova (EN), in Sicilia, è la città più calda d'Europa. A detenere questo primato c'è anche un altro comune sempre siciliano, Floridia in provincia di Siracusa. E se i cittadini provano a combattere il caldo in tutti i modi, neppure le loro famose granite riescono a concedergli un po' di sollievo. Lo racconta uno di loro ai microfoni di "Morning News" che dichiara: "Con questo caldo, grazie a Dio, il mio mestiere è quello di preparare granite e brioche, ma credetemi è dura non si può resistere neppure un'ora senza aria condizionata".

A Catenanuova al momento i termometri segnano 42 gradi, ma se le previsioni sono giuste nelle prossime ore si arriverà a superare i 45 gradi. Questa cittadina, insieme alla siracusana Floridia, è nota per essere la località più calda d'Europa. Nell'agosto del 1999 si sfiorarono, addirittura, i 50 gradi. Se qualcuno la prende con ottimismo e sfrutta queste giornate di caldo estremo per dedicarsi all'abbronzatura, il farmacista del paese invece mette in allarme i cittadini e, a Canale 5, spiega che sono tanti gli svenimenti con perdita di conoscenza in questi ultimi giorni.

Per patire meno il caldo bisognerebbe aumentare l'estensione del parco cittadino, ma servirebbero anche maggiori risorse idriche. A Catenanuova le fontanelle sono a secco e l'acqua costa tanto, è la più cara della Sicilia e tra le più costose d'Italia. Quindi invece di piantare gli alberi, qui si finisce per tagliarli.