Sicilia, bando da oltre un miliardo di euro per le divise degli uscieri

Un concorso da oltre 1,1 milioni di euro per vestire 997 dipendenti. "Striscia la Notizia" accende i riflettori sulla gara d’appalto milionaria indetta dalla Regione Sicilia per acquistare le divise di portieri e autisti, nonostante l’enorme debito accumulato, poco meno di 5 miliardi di euro.

Nel bando si parla di abiti “rigorosamente confezionati in Italia con accessori di alta qualità e con cura dei dettagli”. E parliamo di quasi mille persone da vestire: in Sicilia infatti su 13mila dipendenti regionali, c'è un portiere ogni 13 assunti. L’inviata del tg satirico fa il confronto con le altre regioni a statuto speciale: in Sardegna ci sono 150 tra portieri e uscieri, in Val d’Aosta 63, in Trentino 16, in Friuli Venezia Giulia si contano 22 autisti e gli uscieri non esistono, visto che chi sta in portineria svolge anche funzioni amministrative.