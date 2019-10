Niente lavoro né studio, boom dei giovani "neet" in Sicilia: sono il 38,6% della popolazione

Secondo i risultati di una ricerca di Unicef, la presenza in Italia dei Neet (Not in education, employment or training), ovvero di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione, vede al primo posto la Sicilia, con un'incidenza del 38,6% della popolazione. A seguire la Calabria (36,2%) e la Campania (35,9%).