Sciacca, trovati i resti di cinque soldati americani caduti nel 1943

I resti di un Bombardiere americano B25, abbattuto vicino a Sciacca nel 1943, e di cinque dei sei avieri che erano a bordo, sono stati ritrovati durante la missione in Sicilia della Defense POW/MIA Accounting del Dipartimento americano della Difesa. Trenta soldati americani e l'archeologo Clive Vella hanno scavato per un mese e mezzo e ora i reperti verranno trasferiti nei laboratori di Omaha, in Nebraska, per comparare il Dna con quello dei parenti ancora vivi.