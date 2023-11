Sciacca (Agrigento), chiudono reparti dell'ospedale: manifestazione per dire stop

L'ultima chiusura: il reparto di Ortopedia

Recentemente, per mancanza di medici, è stato chiuso il reparto di Ortopedia. Per Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale e sindaca di Montevago, "accanto alla Cardiologia, di cui il commissario straordinario dell'Asp Zappia tesse le lodi per i dati Agenas che la collocano nei primi posti in Italia, devono funzionare anche tutti gli altri reparti". "Sono certo che il governo della Regione terrà conto della richiesta che proviene oggi da questa manifestazione, per rendere i servizi ospedalieri adeguati alle necessità", ha detto Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars. "E' da questa iniziativa che il governo deve impegnarsi in favore del miglioramento del diritto alla salute", ha concluso Michele Catanzaro, capogruppo del Pd a Sala d'Ercole.