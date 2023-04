Sciacca, relitto di un aereo in fondo al mare: dentro potrebbe esserci ancora l'equipaggio

La scoperta è avvenuta a circa 7,5 miglia nautiche da Sciacca, uno specchio di mare nel quale da qualche mese un gruppo di lavoro è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati geofisici. Le attività sono finanziate dall’ISPRA e a condurle c'è un team di specialisti nel campo della Biologia ed Ecologia marina che effettua monitoraggio e valutazione ambientale, anche attraverso rilievi acustici ad alta risoluzione. Proprio l’utilizzo di queste tecnologie avanzate ha permesso di osservare il relitto per la prima volta, a circa 30 metri di profondità.

Al momento, nonostante l’immagine mostri un aereo molto ben conservato, i ricercatori non sono in grado di individuarne il modello, la nazionalità o le sue reali condizioni. Al suo interno potrebbero esserci ancora, assieme a residui bellici, i resti dei membri dell'equipaggio.

Non corrisponde agli altri ritrovamenti

Sono stati per questo allertati tutte le autorità competenti in modo da preservare il relitto e gli eventuali rinvenimenti e mettere in sicurezza l’area. Dopo una ricerca eseguita sul ritrovamento di altri relitti aerei nello stesso specchio di mare, si è venuti a conoscenza della presenza dell'aereo "misterioso", un Savoia Marchetti risalente alla II guerra mondiale, abbattuto da caccia inglesi il 14 Agosto 1942, le cui caratteristiche non sembrano corrispondere a un altro relitto rinvenuto lo scorso marzo.