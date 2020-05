Genova, missione scientifica negli abissi tra i relitti: le spettacolari immagini

Una missione scientifica negli abissi ai tempi del coronavirus. Dal 5 all'8 maggio, nel mar Ligure, sono state effettuate delle riprese video subacquee della petroliera Haven - affondata nel 1991 al largo di Arenzano, in provincia di Genova - e del relitto del sommergibile tedesco U 455. Le immagini sono spettacolari, con una visibilità eccezionale anche a 120 metri di profondità. Niente natanti, niente mercantili, l'inquinamento scompare e le acque tornano cristalline, come non si vedevano da almeno un secolo: ecco cosa ha significato per l’ecosistema il lockdown di 2 mesi.