Sciacca (Agrigento), bus travolge scolaresca: 4 bimbi feriti

A Sciacca, nell'Agrigentino, quattro alunni dell'istituto "Mariano Rossi" che frequentano la quinta elementare sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un pulmino.

I bambini stavano assistendo a una manifestazione all'aperto in un altro istituto scolastico, il "Calogero Amato Vetrano", quando il mezzo, che era parcheggiato su una strada in discesa, improvvisamente si è mosso, prendendo velocità e travolgendo la scolaresca alle spalle. Nessuno dei bambini feriti è in gravi condizioni.