Saronno (Varese), cade nella tromba delle scale a scuola: grave un 12enne

Un dodicenne è in gravi condizioni dopo essere precipitato nella tromba delle scale, a scuola, da un'altezza di quattro metri.

L'incidente è accaduto a Saronno (Varese) e il ragazzino, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero. I carabinieri indagano sul caso per ricostruire la dinamica.