Sbarchi migranti, Musumeci: "Intervenga Draghi, dichiari lo stato di emergenza"

"Non amo alimentare polemiche sterili. Dico con forza che la Sicilia continua a essere presa d'assalto dagli sbarchi di migranti e che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana". Lo dichiara il presidente di Regione, Nello Musumeci, che si appella al premier Mario Draghi: "Serve un segnale forte e ormai può venire solo da lui, dichiari lo stato di emergenza per gli sbarchi".