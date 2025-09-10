Sara Campanella, la mamma: “Di quello che è emerso finora non tutta è stata verità”

I parenti della giovane uccisa a “Morning News”: “Diamo giustizia a Sara”
© Da video
"Non tutto è stato verità". Commenta così la mamma di Sara Campanella - la giovane uccisa a marzo 2025 da Stefano Argentino, compagno di università che la perseguitava - ciò che è emerso dall'udienza sul femminicidio della figlia, tenutasi presso la Corte d'Assise del Tribunale di Messina. La donna ha dichiarato commossa: "Sara è luce, una ragazza meravigliosa. Nella sua luce continuerà a esserci e a illuminare tutti. Perché era amore e continuerà a dare amore".
L'udienza, in realtà, è durata solo una ventina di minuti. Il giovane accusato della morte della studentessa e reo confesso, Stefano Argentino, si è tolto la vita lo scorso 7 agosto in carcere, quindi il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato.
I familiari della vittima, però, sono decisi a trovare giustizia. Per questo i legali hanno presentato un esposto al pm di Messina per favoreggiamento e concorso morale nel femminicidio nei confronti della mamma dell’assassino. Durante l'udienza i parenti della 21enne di Misilmeri (Palermo) indossavano una maglietta in sua memoria: "'Mi amo troppo per stare con chiunque' - ricorda lo zio - questa è la voce di Sara. Dobbiamo dare giustizia a Sara". Sul retro della t-shirt l'appello della famiglia: "No violenza" sulle donne.
