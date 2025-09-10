Sara Campanella, la mamma: “Di quello che è emerso finora non tutta è stata verità”

"Non tutto è stato verità". Commenta così la mamma di Sara Campanella - la giovane uccisa a marzo 2025 da Stefano Argentino, compagno di università che la perseguitava - ciò che è emerso dall'udienza sul femminicidio della figlia, tenutasi presso la Corte d'Assise del Tribunale di Messina. La donna ha dichiarato commossa: "Sara è luce, una ragazza meravigliosa. Nella sua luce continuerà a esserci e a illuminare tutti. Perché era amore e continuerà a dare amore".