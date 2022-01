Ragusa, prima dose per una nonna di 107 anni: "Non sono No vax, voglio dare l'esempio"

Ansa

Non voleva essere accostata ai No vax e così, a 107 anni, Rosaria Martorana si è vaccinata nella sua abitazione di Ragusa con la prima dose di Moderna. La sua storia è stata raccontata dal tg dell'emittente televisiva Video Mediterraneo. Lucida, sopravvissuta a due guerre e alla spagnola, ha convinto anche nipoti e pronipoti, dicendo di essere pronta a sottoporsi al vaccino anti-Covid non solo per fiducia nella medicina ma anche "per dare l'esempio".