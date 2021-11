Palermo, vasta operazione antidroga: decine di arresti

La droga stoccata e venduta nelle camerette dei bimbi

L'organizzazione aveva a disposizione diversi magazzini e appartamenti, in cui i sodali si riunivano per decidere le strategie, spartirsi i proventi o rifornire i pusher. Queste basi venivano utilizzate per lo stoccaggio di marijuana e hashish o come laboratori per "cucinare" la cocaina per la produzione di crack. In alcuni casi venivano usate le camerette dei figli piccoli per stoccare, lavorare e vendere le sostanze.