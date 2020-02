Palermo, passeggeri senza biglietto sui mezzi pubblici: 4 su 10 non sono in regola

Sarebbero almeno 4 su 10 le persone che a Palermo viaggiano sul servizio comunale senza biglietto o abbonamento. "Striscia la Notizia" ha voluto indagare e ha inviato Stefania Petyx sui mezzi pubblici per verificare: ripresi da una telecamera nascosta, i passeggeri ammettono di non avere i biglietti.

Alcuni di loro suggeriscono anche una tecnica per evitare la multa se "pizzicati" dai controllori: dire di non aver con sè i documenti di identità. I mancati pagamenti però, secondo il resoconto dell'inviata del tg satirico di Canale 5, comporterebbero meno denaro per far circolare i mezzi e pagare gli autisti. Si stima che quasi un bus su due sia fermo nei depositi. Per questo motivo i tempi di attesa sarebbero, nell'ultimo periodo, raddoppiati.