Palermo, viaggio nel quartiere allagato da tre anni

Condomini "a mollo" da anni: "Striscia la Notizia" e Stefania Petyx sono andati nei pressi del porto di Palermo dove un intero quartiere si trova allagato da tre anni in acque di dubbia provenienza. Trenta condomini, come già testimoniato in altri servizi, ricevono acqua in eccesso perché questa non riesce a defluire correttamente in seguito ad alcuni lavori per l'anello ferroviario.

Anche gli uffici della Finanza, un hotel e la Camera di Commercio devono combattere contro questa situazione: inutile e insufficienti l'uso di pompe idrovore, alto il rischio di crolli. L'inviata di Striscia ha chiesto spiegazioni a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: "La protezione civile segue quanto sta accadendo, ma non c'è un pericolo imminente", spiega il primo cittadino. "Ho sollecitato il drenaggio" sottolinea Orlando.