Palermo, ex titolare di un bar abbandonato dallo Stato dopo la denuncia per estorsione

"Dopo 11 anni dalla mia denuncia al racket mi sento abbandonato dallo stato. Si fa sentire quando devo pagare, mentre quando li cerco io non risponde". "Striscia la Notizia" raccoglie lo sfogo di Daniele Ventura, che, a 27 anni, si è trovato solo contro la mafia.

Nel giugno del 2011 il ragazzo ha aperto un piccolo bar nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo e, tre giorni dopo l'inaugurazione, tre uomini sono venuti a chiedergli il pizzo. Ventura ha denunciato, diversi esponenti di Cosa nostra sono stati arrestati, ma lui ha perso il suo locale perché la gente del quartiere ha smesso di entrarci.

"Ho fatto richiesta per avere il danno biologico, ma, da oltre tre anni, non riesco quasi mai a parlare né con la prefettura né con l'ufficio antiracket di Roma", continua l'uomo. L'intervento dell'inviata Stefania Petyx e della trasmissione, però, sblocca le cose e porta all'accettazione della domanda di Ventura, che riceverà a breve la somma di denaro stabilita.