Palermo, arti mutilati per truffare le assicurazioni: un morto e 42 fermi

Il professionista palermitano curava la parte legale di molti dei falsi sinistri. Centinaia gli indagati. La vittima è un tunisino, Hadry Yakoub, trovato senza vita su una strada alla periferia palermitana. E' quanto emerge dall'inchiesta della Procura. Per questa vicenda erano state già fermate lo scorso agosto tre persone. All'extracomunitario sarebbero state somministrate dosi di Crack per evitare che si potesse sottrarre alle lesioni. La morte, in un primo momento decretata come conseguenza di un incidente stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple procurate all'uomo da appartenenti all'associazione criminale al fine di inscenare un finto incidente.