Open Arms, nuova missione di salvataggio: salvati altri 39 migranti

Altre 39 persone sono state tratte in salvo da Open Arms dopo l' intervento di Richard Gere a sostegno della ong e della sua operazione di soccorso. Lo rende noto il fondatore dell'ong spagnola, Oscar Camps , specificando che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. L'imbarcazione, che da giorni era ferma al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, era partita nella notte per compiere la missione di salvataggio. "Ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare", annuncia Camps.

Malta: "Prendiamo solo gli ultimi 39", ong: "Inammissibile" - La segnalazione del barcone con a bordo le 39 persone è arrivata ancora una volta da Alarm Phone. Nella serata di venerdì "siamo stati contattati da una barca in difficoltà nella zona Sar maltese con 45 persone a bordo - scrive su Twitter il servizio telefonico, che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà -. Alle 21 abbiamo avvertito l'Rcc (Centro di coordinamento dei soccorsi, ndr) di Malta" chiedendo un soccorso immediato in quanto, stando al racconto dei migranti, la barca stava affondando.



A chiedere l'aiuto di Open Arms è stata proprio Malta ma ora La Valletta ha fatto sapere alla Ong di essere disponibile a trasferire su una motovedetta i 39 salvati nella notte e portarli a terra ma di non essere disponibile per gli altri 121 migranti a bordo da 9 giorni. Una decisione "inammissibile", dicono da Open Arms. "Questa situazione - aggiunge Oscar Camps - sta provocando gravi problemi di sicurezza a bordo".



Salvini: "Spero che Gere si abbronzi" - Intanto Matteo Salvini ha commentato così la notizia dell'intervento di Gere a bordo della Open Arms: "Spero che si abbronzi, non penso gli manchi niente. La Open Arms è una ong spagnola, quindi questi 120 migranti li sbarchino a Ibiza o Formentera".