Nubifragio a Palermo, la testimonianza a Tgcom24: "Così ho salvato le mie bimbe dall'auto sommersa"

"Un istante di prontezza ha permesso a me di salvarmi e salvare le mie figlie, uscendo dall'auto prima che finisse a picco": E' drammatico il racconto del nubifragio di Palermo che il consigliere Fabrizio Ferrandelli fa in diretta su Tgcom24 durante "Direttissima". Parlando dal sottopasso di viale Lazio dove anche la sua auto è finita sommersa, il leader dell'opposizione in Comune rivive quei drammatici momenti: "Siamo finiti in una tonnara e ho cercato di mettere in salvo anche gli altri automobilisti allertandoli. I soccorsi non sono arrivati prontamente e oggi è tempo di accertare le responsabilità".