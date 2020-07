Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada, due morti

Giornata di forti temporali in Sicilia. La situazione più drammatica si è registrata a Palermo dove un alluvione ha colpito la città il giorno della Festa di Santa Rosalia, patrona locale. In alcuni sottopassi di viale della Regione siciliana, gli automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno lasciato le auto salvandosi a nuoto. Due persone sono morte annegate. Erano in un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.