"Non ce n'è coviddi", Angela da Mondello gira un videoclip musicale in gruppo senza mascherina e finisce in commissariato

Angela Chianello, diventata famosa per l'affermazione "non ce n'è coviddi" fatta in estate durante un'intervista televisiva, è finita in commissariato. Nel mirino degli agenti il videoclip di una sua canzone girato sulla spiaggia siciliana che l'ha resa nota, quella di Mondello. Nelle immagini circolate sui social network si vede la donna e un gruppo di ragazzi cantare e ballare molto vicini e senza mascherina.