"Non ce n'è coviddi", Angela di Mondello a "Live - Non è la d'Urso"

La prima puntata della nuova stagione di "Live - Non è la d'Urso" ha visto tra gli ospiti anche Angela di Mondello, celebre fenomeno del web nato grazie al tormentone "Non ce n'è coviddi".

Un successo trasversale nato in maniera improvvisa, che continua a fare molto discutere sul web tra chi la acclama come una vera e propria star e chi invece la critica. "Io non volevo dire che questo virus non esiste - esordisce la donna in collegamento con la padrona di casa Barbara d'Urso - Intendevo che per fortuna qui a Palermo non avevamo tanti casi e quindi ci stavamo godendo una bella giornata al mare".

Le telecamere della trasmissione hanno dunque raccontato la sua giornata tipo, ora segnata anche da selfie e celebrità, dalla spiaggia alle vie della sua città.