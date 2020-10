Angela di "non ce n'è coviddi" fa marcia indietro: "Il Covid c'è, indossate la mascherina..."

Diventata fenomeno del web grazie al tormentone "non ce n'è coviddi", Angela Chianello fa marcia indietro e invita a proteggersi dal virus. In un messaggio social la signora di Mondello chiarisce nuovamente il contesto in cui l'infausta frase è stata pronunciata e dice: "Il Covid c'è. Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c'era, ma adesso siamo messi male...".