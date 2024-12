Naufragio di migranti a Lampedusa: 7 salvati e 20 dispersi tra cui donne e bimbi

Tutti i sopravvissuti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, sono provati, ma stanno bene. Il bimbo di 8 anni e la madre si erano imbarcati dalla Libia per raggiungere la Sicilia per poi cercare d'arrivare in Germania. Era questa la loro destinazione finale perché in quel paese vive il papà del bimbo di 8 anni che ha visto scomparire fra le onde la mamma. A ricostruire la tragedia familiare, subito dopo l'arrivo nell'hotspot di Lampedusa, è stato il parente che ha salvato il bimbo mentre il barchino colava a picco.