Monreale (Palermo), bambino di 9 anni in coma dopo aver bevuto metadone

Il piccolo, che vive insieme ai genitori a Pioppo, una frazione di Monreale , è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo . La Procura ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per chiarire dove il bambino abbia trovato il metadone e come lo abbia assunto.

Il bimbo avrebbe bevuto da una bottiglietta offerta come tè freddo -

Secondo una prima ricostruzione il bambino avrebbe bevuto da una bottiglietta, che gli sarebbe stata offerta come tè freddo, da alcuni ragazzini. Il piccolo, al rientro a casa, si sarebbe sentito male e avrebbe avuto delle convulsioniForse proprio in quei momenti concitati avrebbe raccontato ai genitori quanto accaduto. Le condizioni del bimbo, inizialmente gravi, sarebbero via via migliorate ma la prognosi resta riservata.