Viterbo, bimbo di un anno ingerisce cocaina: portato in ospedale, ora sta bene | Denunciati i genitori

Un bambino di 13 mesi è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, a Roma, a seguito di attacchi epilettici per aver ingerito cocaina . Il piccolo ora è fuori pericolo e si è ripreso completamente. I genitori sono però finiti nel mirino della Procura che ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose. Sarebbe stata una disattenzione del papà , secondo quanto avrebbe ammesso lui stesso agli operatori sanitari, la causa dell'incidente .

L'uomo ha affermato di aver perso la dose dalla tasca dopo essersi seduto sul divano di casa.A chiamare il 118 erano stati i genitori trentenni preoccupati per il forte stato di agitazione del piccolo che è stato trasportato da Civita Castellana, nel Viterbese, all'ospedale Umberto I della Capitale.

Per la coppia ci potrebbero essere serie conseguenze: la mamma è inoltre di nuovo incinta. Intanto in una perquisizione a casa non è stata trovata traccia di altra droga. Gli investigatori indagano per risalire alla dinamica di quanto accaduto.