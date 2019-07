Migranti sulla Ong Mediterranea, nessuna nave da Malta | Sea Eye ne salva altri 65 al largo della Libia

Sembrava che fosse stato raggiunto un accordo tra Italia e Malta per il recupero dei 54 migranti a bordo del veliero dell'ong Mediterranea, al largo di Lampedusa, ma da La Valletta non è partita nessuna nave. Intanto anche una nave della Sea Eye soccorre e porta in salvo 65 profughi e attende una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico delle persone. L'Ue: "Seguiamo da vicino il caso Mediterranea" e Berlino avverte: "Serve un porto sicuro".