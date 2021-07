Migranti, sbarchi continui a Lampedusa: 1.200 nell'hotspot

-afp

Non si ferma l'ondata di sbarchi a Lampedusa: venerdì sono stati 11, dopo i 27 di giovedì, per oltre mille migranti approdati in due giorni. E l'hotspot dell'isola scoppia, con 1.200 ospiti a fronte di una capienza di 250. Ma i flussi non si limitano alla Sicilia. In 60 sono arrivati a Roccella Jonica (Reggio Calabria) su una barca a vela, mentre altri 21 sono stati individuati dopo lo sbarco a Sant'Antioco, nel Sud della Sardegna.