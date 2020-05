Migranti, nave Aita Mari sottoposta a fermo dalla Guardia costiera

Come già successo martedì per la Alan Kurdi della Ong Sea eye, anche per la nave spagnola Aita Mari è scattato il fermo amministrativo dopo che un'ispezione della Guardia costiera ha riscontrato diverse irregolarità a bordo. La nave è ormeggiata al porto di Palermo. Come la Alan Kurdi, la Aita Mari era arrivata in Sicilia trasportando migranti soccorsi che sono stati poi trasferiti sulla nave Rubattino per la quarantena.